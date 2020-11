Quatro feridos em acidente na Camacha

Um carro despistou-se esta madrugada na Camacha, na zona do Ribeiro Serrão de cima, e capotou de seguida, pouco depois da 1 hora da manhã.

O sinistro provocou quatro feridos, todos eles do sexo masculino, sendo que pelo menos um deles apresentava ferimentos de maior gravidade.

O socorro às vítimas foi prestado pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Municipais de Machico e por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa.

A Cruz Vermelha transportou para o Hospital Dr. Nélio Mendonça um homem com cerca de 40 anos, que se queixava de dores lombares, os Bombeiros Municipais de Machico um homem na casa dos 50 anos, que apresentava um corte na cabeça, e os Sapadores de Santa Cruz outros dois homens também na casa dos 50 anos, um com suspeita de fractura na bacia e outro com fractura exposta num membro.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.