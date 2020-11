Funchal recebe estátuas vivas

Dinamizar a ilha de uma forma inovadora e positiva, oferecendo ao público a arte performativa que junta artes plásticas, como o figurino, efeitos especiais, caraterização e design) com as artes cénicas (coreografia, ilusão e interacção) é o objectivo do Madeira Street Arts Festival que estará nas ruas do Funchal nos dias 6 e 7 de Novembro.

A ideia é proporcionar experiências artísticas que cheguem a todos, sem qualquer tipo de barreiras, oferecendo uma experiência cultural diversificada a turistas e residentes, permitindo a coabitação em harmonia com a cultura, arquitectura e história da Madeira.

aproximando os artistas profissionais das pessoas.

Na sexta-feira, 6 de Novembro, entre as 15h30 e as 17h30, e no sábado, das 11h30 às 13h30, será possível apreciar de perto este espectáculo de rua que traz sete estátuas vivas diferentes, cada uma com um tema específico.

Estátuas Vivas:

CARTOONETTE

'Cartoonette' escapou-se de um desenho para o mundo real. Uma personagem muito animada que cativa o público pela sua aparência e bom humor. Promete momentos de entretenimento espontâneos, surpresas e muitas gargalhadas com o seu génio peculiar. Devido à técnica de pintura utilizada no fato, esta assume uma imagem bidimensional, parecendo-se com um desenho numa folha de papel.

FIGURA QUASE (IM)POSSÍVEL

É uma estátua viva criada por Staticman (António Santos) em que a lei da gravidade é desafiada por meio de estruturas de equilíbrio. O resultado é de alto impacto visual fazendo o público recordar os sonhos em que levitamos…

FORÇA DA NATUREZA

Performance de estátua viva inspirada na estátua "Force of Nature" do escultor Italiano Lorenzo Quinn.

MARINHEIRO

“Terr´a Viiiiista!

Após muito tempo no mar, este simpático e colorido Marinheiro está muito feliz por se encontrar em terra firme. É com os seus pés bem assentes que pretende desembarcar em busca do seu amor! Traz consigo o seu divertido monóculo e um belo ramo de rosas… não vá avistar o amor da sua vida e não ter como o presentear.

Este personagem foi inspirado em gravuras vintage de representações icónicas de outros tempos.

OUTONO

Enquanto a música toca, esta 'deusa' dança ao seu ritmo e melodia, evocando movimentos quase pagãos de veneração à Terra, ao Sol e aos frutos da Mãe Natureza. Uma alegoria clássica ao equinócio de outono.

A nível estético esta estátua visa imitar uma escultura em pedra com marcas evidentes da passagem do tempo e marcas deixadas pela força dos elementos da natureza.

O AMOR É CEGO

Esta criação pretende ser a homenagem da artista a todos os poetas e cantores do amor e, em especial, aos artesãos de Estremoz que mereceram o reconhecimento do seu trabalho de figuração em barro dos Bonecos de Estremoz como Património Mundial da Cultura, pela Unesco, em Dezembro de 2017.

O Amor é Cego é uma figura dos Bonecos de Estremoz, sendo esta performance em estátua-viva uma réplica realista da figura das Irmãs Flores, a quem a performer está profundamente grata pela peça de barro feita em especial para esta apresentação, com uma pequena alteração no detalhe do pedestal.

SUPER POLI

Este personagem criado pelo Enano nasceu em consequência da pandemia. Este é um walking act de um personagem Polícia, que foi criado para sensibilizar teatralmente de uma forma cómica e didática sobre o que há a fazer para cumprir as recomendações das autoridade de saúde como o uso obrigatório da máscara, a manutenção do distanciamento social, o cumprimento da etiqueta respiratória e a higienização frequente das mãos.