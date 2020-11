Acidente levou bombeiros ao Lombo dos Aguiares

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram ontem à noite alertados para um acidente ocorrido no Lombo dos Aguiares, em Santo António, com uma vítima supostamente encarcerada.

Saíram para o local com três viaturas, mas quando lá chegaram o homem já tinha saído do automóvel pelos seus próprios meios e, como não apresentava ferimentos, não chegou a ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.