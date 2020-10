Motociclista morre em acidente na via rápida no Funchal

Um motociclista com cerca de 50 anos morreu, esta noite, na sequência de um acidente ocorrido na via rápida, na zona da Pena, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a EMIR foram accionados para o local, tendo procedido às manobras de reanimação. No entanto, apesar dos esforços das equipas de socorro, não foi possível reverter o quadro clínico e foi declarado o óbito no local.

O alerta surgiu cerca das 21 horas. No local permanecem as equipas a aguardar a presença do delegado de saúde.

A PSP vai tomar conta da ocorrência.