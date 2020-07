Carlos Pereira pede união

"Sem unidade regional nos temas estruturantes, a Madeira perde", entende Carlos Pereira, que em nota enviada à comunicação social destaca as duas “importantes conquistas” ontem em São Bento através da aprovação e dois diplomas: um que confere mais poderes à Região no Ordenamento do Espaço Marítimo; o outro relativo ao Registo Internacional de Navios da Madeira (RINM), com a alteração nomeadamente da questão das hipotecas, que permitirá que ganhe mais competitividade e alcance “os lugares cimeiros dos registos mundiais”. O deputado do Partido Socialista Madeira à Assembleia da República, citado pelo seu gabinete, pede união em defesa do interesse regional.

O diploma referente ao Ordenamento do Território foi aprovado mas com a abstenção dos deputados do PSD, uma posição criticada por Carlos Pereira. “Apesar disso, o diploma foi aprovado e a Madeira passa a dispor de mais margem de manobra para proceder à exploração dos recursos do mar, na linha da diversificação da economia regional”, sublinha o texto, onde o socialista acusa os deputados social-democratas de terem ao longo do processo “com várias manobras dilatórias” tentado impedir que Região tivesse mais poder nesta matéria.

“Fica demonstrado que é preciso unidade da Região quando se trata de combater o centralismo que, infelizmente, ‘abunda em todos os partidos’”.

Já na questão do RINM houve consenso. Após meses de negociações, o texto conjunto do PS e do PSD foi aprovado na Assembleia da República, tendo agora o Registo capacidade de ir mais longe. O que deixa claro no entendimento de Carlos Pereira que sem unidade regional nos temas estruturantes, a Madeira sai a perder. “Por isso, é fundamental capacidade de diálogo com todos de modo a colocar em primeiro lugar o interesse regional”, sublinha a nota.