Telma Monteiro com pleno de medalhas em competição 'talismã'

Telma Monteiro conquistou hoje a 14.ª medalha em Europeus de judo, competição em que subiu sempre ao pódio desde a sua estreia em 2004, com cinco medalhas de ouro, duas de prata e sete de bronze.

A judoca de 34 anos é um caso raro na competição em que marca presença desde os 18 anos, conseguindo sempre um feito, fazendo dos Europeus a sua competição 'talismã' .

Incentivada na adolescência a praticar judo pela irmã Ana, a grande 'culpada' ao pedir-lhe para ir aos treinos na coletividade Construções Norte/Sul, no Feijó, Telma é um caso tardio na modalidade, mas de sucesso contínuo ao mais alto nível.

Na seleção, trabalhou com António Matias, treinador que morreu de forma súbita em 2008 após um treino, Rui Rosa, Michel Almeida, Go Tsonuda e Ana Hormigo, tendo com todos mantido a constância de resultados.

Nos primeiros Europeus, ainda a competir nos -52 kg, foi medalha de bronze em Bucareste, em 2004, e em Roterdão, em 2005, mas foi em 2006, em Tampere, na Finlândia, que chegou à sua primeira medalha de ouro.

Um título que repetiu no ano seguinte, em Belgrado, antes dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, antecedidos pelos Europeus de Lisboa, em que não participou pela primeira vez na prova continental, devido a uma lesão no joelho direito.

Foi já em 2009 e numa categoria acima, a que subiu após Pequim, que Telma voltou aos Europeus e ao que melhor sabe fazer na prova, desta vez com novo ouro em Tbilisi, mesmo a competir em outro peso (-57 kg).

De 2010 a 2015 mais seis medalhas -- com o total a subir a 11 -, ouro em Chelyabinsk (2012) e Baku (2015), prata, a sua primeira, em Istambul (2011) e bronze em Viena (2010), Budapeste (2013) e Montpellier (2014), antes de nova paragem 'forçada'.

Em 2016, antes dos Jogos Olímpicos em que conquistaria o bronze, no Rio de Janeiro, a judoca falhou o Europeu de Kazan por ter sido operada ao joelho esquerdo - lesão ligamentar -, e em 2017 não esteve em Varsóvia, a recuperar da operação a um ombro.

Já em 2018, no regresso ao palco continental, em Telavive, não defraudou e foi bronze, resultado que repetiria em 2019, nos Jogos Europeus de Minsk, antes de hoje chegar hoje à sua 14.ª medalha em Europeus, a segunda de prata.

Coletivamente, na prova de equipas mistas - uma variante que se estreará nos Jogos Olímpicos de Tóquio do próximo ano -, Telma Monteiro tem também uma medalha de prata com a seleção, que perdeu na final em Minsk diante da Rússia.

No próximo ano, a judoca terá, finalmente, a oportunidade de competir nuns Europeus em casa, com Lisboa a voltar a organizar a competição (30 de abril a 02 de maio), e ainda antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021, nos quais se deverá despedir dos 'tatamis'.

As 14 medalhas de Telma Monteiro em Europeus:

- 57 kg:

Europeus Praga2020: Prata.

Jogos Europeus Minsk2019: Bronze.

Europeus Telavive2018: Bronze.

Jogos EuropeusBaku2015: Ouro (campeã europeia).

Europeus Montpellier2014: Bronze.

Europeus Budapeste2013: Bronze.

Europeus Chelyabinsk2012: Ouro (campeã europeia).

Europeus Istambul2011: Prata.

Europeus Viena2010: Bronze.

Europeus Tbilisi2009: Ouro (campeã europeia).

- 52 kg:

Europeus Belgrado2007: Ouro (campeã europeia).

Europeus Tampere2006: Ouro (campeã europeia).

Europeus Roterdão2005: Bronze.

Europeus Bucareste2004: Bronze.