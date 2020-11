Jéssica e Beatriz com competição cancelada

Jéssica Ferreira e Beatriz Sousa as andebolistas madeirenses que alinham em França no Handball Clermont Auvergne Métropole 63, da II liga viram a Federação Gaulesa da modalidade suspender o campeonato nacional até janeiro próximo, por este não ser considerado profissional. Apesar de tudo as andebolistas internacionais estão autorizadas a continuar a treinar tendo em conta o seu estatuto semi profissional. Ao nível da Taça de França registe-se que a mesma será apenas disputada por equipas da Liga principal, de modo a evitar-se viagens e deslocações as localidades problemáticas em termos da pandemia. O campeonato de França da II Liga fecha por agora com apenas três jornadas realizadas, coma formação onde alinham as madeirenses a somar duas vitórias e uma derrota. Registe-se que neste emblema alinha ainda outra ex andebolistas do Madeira SAD, Cristiana Morgado.