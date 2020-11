Blandy doa terreno para faixa corta-fogo no Palheiro Ferreiro

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada esteve presente esta quinta-feira em mais uma escritura de um terreno que irá integrar o projeto de 640ha da faixa corta-fogo. Trata-se de uma doação de terrenos, por parte de Adam Blandy, cuja área é de 21.3 hectares, na zona do Palheiro Ferreiro avaliado aproximadamente em 200 mil euros.

Com esta doação ao Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) passam a ser 9 as entidades que já contribuíram com este projeto do Governo Regional que irá reduzir a carga combustível e o risco de incêndio, aumentando a segurança da população do Funchal.

Esta “zona tampão” privilegia a presença de espécies folhosas, nomeadamente o carvalho e espécies indígenas que ardem com mais dificuldade. A posterior reflorestação será realizada após a retirada de espécies invasoras altamente combustíveis.

No terreno já se iniciaram os trabalhos de instalação da rede hídrica composta por um tanque de 1.500 m3 de capacidade, uma conduta com 11 km e 25 bocas de incêndio.

40% dos 640 hectares dos terrenos que fazem parte deste projeto já estão a ser intervencionados quer pelo IFCN quer por privados apoiados pelo Governo Regional através do PRODERAM.