'Palheiro Ferreiro' continua a arrastar entusiastas

Não moveu tanta gente como na primeira Prova Especial de Classificação (PEC), no Santo da Serra, mas a passagem do Rali Vinho Madeira pela classificativa do Palheiro Ferreiro (8,11 quilómetros) continua a fazer com que muitos se desloquem até este troço.

Sem as ditas zonas de espectáculo - como se sucede com mais incidência noutros troços deste rali -, a verdade é que alguns entusiastas não usam máscara nesta PEC, mas evitam aglomerados como se sucedeu na primeira passagem pelo Campo de Golfe.