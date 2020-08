Miguel Nunes ganhou a última Prova Especial de Classificação (PEC) ao mostrar-se como o mais veloz na segunda passagem por Santana. O actual líder do Rali Vinho Madeira chega ao final da primeira etapa da prova com uma vantagem de 9 segundos face a Pedro Paixão (2.º) e 10,2 segundos relativamente a Alexandre Camacho (3.º). Vai agora ‘dormir’ na liderança do rali quando faltam 8 PEC’s para o final da 61.ª edição da prova rainha do automobilismo madeirense.

Em jeito de balanço, Miguel Nunes venceu cinco das oito Provas Especiais de Classificação (PEC) que foram hoje para a estrada. O piloto madeirense foi o mais veloz nas primeiras passagens pelo Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro, Boaventura e Cidade de Santana, durante a manhã, sendo que durante a tarde viu os seus adversários mais directos conquistarem algum terreno até nova passagem pelo concelho que o viu nascer, onde viria a ser o mais rápido entre a concorrência. Pedro Paixão (5.ª), Bruno Magalhães (6.ª) e Alexandre Camacho (7.ª) acabaram por ‘conquistar’ uma PEC, cada um.

De resto, a fechar o ‘top 5’ figuram Bruno Magalhães (+19,8 segundos) e ‘Pepe’ Lopez (+21,3 segundos).

Programa para este sábado

Para este sábado, o rali volta à estrada pelas 10h41, em Câmara de Lobos (9.ª PEC - 10,32km). Seguem-se passagens por Ponta do Sol (10.ª PEC - 8km), Ponta do Pargo (11.ª PEC - 9,77km) e Rosário (12.ª PEC - 11,37km). Pela tarde, estão previstas novas passagens nos troços descritos, com a última PEC a percorrer a vertiginosa descida da Encumeada pelas 17h18. A entrega de prémios, na Praça do Povo, irá decorrer às 18h30.