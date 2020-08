Miguel Nunes vai almoçar na liderança do RVM

Trigo limpo para Miguel Nunes, que é como quem diz, até parece fácil. O piloto madeirense é cada vez mais líder nesta 61.ª edição do Rali Vinho Madeira depois de vencer as quatro Provas Especiais de Classificação (PEC) realizadas até ao momento.

O Skoda Fabia R5 EVO serpenteou de forma fugaz as primeiras passagens pelo Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro, Boaventura e Cidade de Santana, o que permite a Miguel Nunes 'guiar' para o almoço com uma vantagem de 7,8 segundos face a Pedro Paixão, segundo classificado. A fechar o pódio está Alexandre Camacho, já a 12,2 segundos do tão desejado 'tetra'.

Após a devida pausa para repasto, seguem-se mais quatro Provas Especiais de Classificação até ao final deste primeiro dia de rali. Há Campo de Golfe 2 (15h31), Palheiro Ferreiro 2 (16h14), Boaventura 2 (17h37) e Cidade de Santana 2 (18h10).