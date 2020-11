Pedro Ramos exonera Rita Andrade

Rita Andarde, ex-secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, foi exonerada do cargo de Adjunta do Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil.

Licenciada em sociologia, a antiga governante deverá assumir agora a presidência do Instituto de Administração da Saúde (IASAúde)

A exoneração foi publicada no Jornal Oficial da Região autónoma da Madeira (JORAM), esta quarta-feira, 18 de Novembro, através do Despacho n.º 444/2020.

Recorde-se que depois de ter sido aprovada pela Assembleia Legislativa da Madeira, a nova orgânica do Instituto de Administração de Saúde - IASAÚDE, oficializada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2020/M foi publicada em Diário da República a 16 de Novembro.

Segundo o diploma aprovado, o conselho directivo do IASAÚDE, IP-RAM é composto por um presidente, coadjuvado por um vice-presidente e dois vogais.

No final de 2019, o presidente do Governo Regional anunciou que o IASAÚDE seria presidido por Rita Andrade, ex-secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais.