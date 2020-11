Santa Cruz aprova orçamento por unanimidade e lança críticas ao PSD-Madeira

A Câmara Municipal de Santa Cruz informa que foi aprovado, esta quinta-feira, por unanimidade, o Orçamento para 2021, que, segundo Filipe Sousa, revela, "de forma clara, a trajectória que tem sido seguida na recuperação financeira do Município".

Em comunicado, a autarquia liderada pelo JPP refere que Filipe Sousa destacou que esta trajectória irá permitir, em 2021, um nível de investimento de 9 milhões de euros.

Destacou, a propósito, "os investimentos no Largo da Achada na Camacha, que irá para o terreno já este ano, seguindo-se os investimentos na frente-mar de Santa Cruz, com a requalificação do mercado, a requalificação da promenade dos Reis Magos, no Caniço, a recuperação da Escola da Achado do Barro para um centro intergeracional no Santo da Serra, e a requalificação do Largo da Cerca, em Gaula".

Tudo isto é possível porque se fez um trabalho sério de recuperação financeira, recuperando a confiança dos mercados financeiros, diminuindo a dívida para os 11,8 milhões de euros, o que coloca Santa Cruz abaixo do limite de endividamento em 21,1 milhões, quando antes estava 13 milhões acima de limite. Neste momento temos a dívida controlada e capacidade de investimento que também vai servir para reforçar uma das nossas apostas, que é o social, com maior investimento nos programas que já existem e com o lançamento de novos programas". Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

O autarca vincou que "todos devem estar orgulhosos deste percurso, principalmente porque ele foi feito com responsabilidade e com vontade de servir o povo do concelho de Santa Cruz".

Um percurso que, refere a autarquia, foi reconhecido pelo vereador Arlindo Gouveia, agora independente e antes do PSD.

Citado pelo comunicado da autarquia, o vereador lembrou que integrou a Assembleia Municipal naquele que considera ter sido "o período mais negro de Santa Cruz e que correspondeu aos 8 anos de mandato de José Alberto Gonçalves". Disse que fica satisfeito por ver o Município bem governado, o que vem dar razão ao que sempre disse a José Alberto Gonçalves: que havia uma alternativa.

"Foi um orgulho fazer parte deste executivo, porque aconteceu o que aconteceu com o meu partido, exactamente por as pessoas não terem noção do que é estar na vida pública". Arlindo Gouveia, ex-vereador do PSD, actualmente na condição de independente, na Câmara Municipal de Santa Cruz

A propósito, defendeu que não se pode estar em política abstendo-se sempre, como faz o PSD na Assembleia Municipal e como queria replicar na Câmara, pois essa é um desperdício quando o poder autárquico é o único onde a oposição integra o executivo.

Diz a autarquia que "Arlindo Gouveia considera que um dos erros dos políticos é terem diferentes posicionamentos quando estão na oposição e no poder. Um erro de base que está inserido na lógica dos partidos. As jotas só servem para criar lambe-botas e a política partidária está cheia de nomes de famílias que nada fizeram para ajudar o povo. Uma lógica diferente tem a actual Câmara de Santa Cruz, que trabalha para as pessoas e sabe que a função da política é trabalhar para o povo."