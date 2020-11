Cineclube do Conservatório destaca professor e cineasta norte-americano apaixonado pela Madeira

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, realizará mais uma sessão do projecto Cineclube, no próximo dia 20, destacando Kelly Loosli, o professor e cineasta norte-americano, "assumidamente apaixonado pela ilha da Madeira", explica a organização.

A iniciativa será no auditório do Polo do Bom Jesus, pelas 16 horas.

Os lugares estão limitados a 25% da capacidade da sala e será dada prioridade aos alunos. No entanto, terá transmissão, em directo, para a página oficial do Facebook do Conservatório.

A escolha de Kelly Loosli será uma forma de motivar os alunos envolvidos, já que se trata de um cineasta que fez parte da produção de alguns dos mais populares filmes de animação como 'Shrek', 'Spirit' e 'Prince of Egypt'.

O projecto Cineclube, apoiado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), pretende fomentar a cultura cinematográfica, trazendo aos alunos do Conservatório uma nova experiência educativa, com mostras periódicas de cinema. As sessões serão orientadas pelos professores responsáveis por este projeto, Helena Aldinhas (coordenadora do serviço educativo da Biblioteca das Artes), João Pedro Pereira (professor do curso livre de cinema de animação) e Alexandre Neves (coordenador do núcleo de produção audiovisual).

O conceito deste projecto passa por seleccionar filmes cujas temáticas se enquadrem nos conteúdos das várias disciplinas leccionadas nesta instituição, possibilitando, após a visualização, a criação de um espaço para debate de ideias. Nesta primeira sessão será apresentada uma selecção de filmes de animação do autor, tais como ‘Bat Guy’, ‘Salt’, ‘Ram's Horn’, ‘Dreamgiver’, ‘Elefant and friends’ e ‘Burds’.

O Cineclube pretende, no futuro, integrar o Plano Nacional de Cinema (programa de literacia para o cinema e de divulgação de obras cinematográficas nacionais junto do público escolar), numa ligação com o ICA, a Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema e a Direção-Geral da Educação (DGE).

Sobre Kelly Loosli

Kelly Loosli fez parte da produção de alguns dos mais populares filmes de animação como 'Shrek', 'Spirit' e 'Prince of Egypt', trabalhando nos lados artístico e administrativo das indústrias. A sua carreira como animador começou aos 15 anos, quando fez uma curta animação em plasticina para um anúncio televisivo.

Enquanto estudava na Universidade Brigham Young, recebeu um Emmy de estudante por seu filme animado de argila intitulado Nocturnal.

Trabalhou para a DreamWorks Feature Animation e Buena Vista Motion Pictures na Disney, bem como supervisionou e coordenou várias produções independentes.

Enquanto professor, foi um dos criadores do Programa de Animação da Brigham Young University, onde actualmente ensina animação tradicional, storyboard e roteiro, para além de supervisionar a criação de projectos tradicionais e de animação por computador. Mais recentemente, Kelly foi apontado como um dos dez professores listados no artigo Leaders in Learning na edição de 8 de Abril de 2010 da Variety.