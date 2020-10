DIÁRIO recebeu duo do Conservatório

No arranque das comemorações dos 75 anos do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, o DIÁRIO acolheu esta quinta-feira a actuação de duas alunas da instituição, que apresentaram o tema ‘Sonata for Two Flutes’, de Jean-Jacques Naudot (Adágio e Allegro).

Maria Inês Figueira Silva e Helena Isabel Figueira Silva, irmãs gémeas, fizeram-se acompanhar pela professora Tânia Fernandes, naquele que foi um momento musical digno de assinalar uma nova parceria com o Conservatório. Ficou assim estipulado o início de uma nova etapa sonora, em que pelo menos uma vez por mês a redacção deste matutino irá acolher actuações de alunos deste estabelecimento.

Na ocasião, o director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, teve a oportunidade de anteceder o número com algumas palavras, referindo que esta sinergia acaba por ser sinónimo de uma redacção “dinâmica e aberta a todas as forças e diversidade”. “Que as artes nos animem e mostrem que nesta fase, de muitas restrições, o talento não ficou confinado”, acrescentou.

Nota ainda para o facto de, no âmbito dos 75 anos do Conservatório, ter estado prevista outra actuação, neste caso por um aluno de cordofones madeirenses, Afonso Silva, que iria trazer a sua braguinha ao DIÁRIO e iria interpretar o tema ‘Jarretando’, do compositor Paulo Esteireiro. O momento musical foi cancelado, mas por uma boa causa. O seu professor, Roberto Moritz, foi esta quinta-feira pai pela primeira vez.