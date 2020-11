Trânsito sem grandes complicações nesta manhã

Está a fluir dentro da normalidade o trânsito a esta hora da manhã nas diversas entradas na cidade do Funchal, bem como na via rápida. Para já conte apenas com alguma espera nos acessos a Santo António, no nó 12, junto à descida para a Pena e Campo da Barca e na descida em direcção ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, mais particularmente junto à Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Na outra ponta da cidade, há alguma concentração de viaturas no final da Rua Conde Carvalhal, junto à rotunda, e na 31 de Janeiro.