Esta sexta-feira, dia 24 de Julho, em números

3

Novos casos positivos de covid-19 diagnosticados na Madeira. A Região soma assim 105 casos de infecção pelo novo coronavírus, 10 dos quais activos.

4.500€

É quanto custa uma garrafa do Vinho Madeira alusivo aos 600 anos, que venceu um troféu internacional de design.

19

Soldados recrutas que prestaram esta tarde Juramento de Bandeira no RG3, cinco dos quais do sexo feminino.

28,3ºC

Temperatura máxima registada esta tarde na rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira, concretamente em Santa Cruz/Aeroporto.

1,2 M€

Verba inscrita no Orçamento Suplementar da Região para apoio aos pescadores e armadores, no âmbito do programa de compensação financeira pela perda de rendimentos.

21,4%

A plataforma de análise do sector imobiliário CASAFARI divulgou o seu relatório para o primeiro semestre de 2020 e uma das conclusões é que, na Madeira, o preço do arrendamento registou uma descida de -21,4%.