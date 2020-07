RG3 acolhe amanhã Juramento de Bandeira

O Regimento de Guarnição N.º 3 acolha esta sexta-feira, 24 de Julho, às 15 horas, a cerimónia de Juramento de Bandeira do 5.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, que iniciou a formação a 22 de Junho.

Atendendo à situação epidemiológica da Covid-19, aZona Militar da Madeira informa que, desta vez, a cerimónia será mais curta e decorrerá em moldes diferentes.

A cerimónia arranca às 14h50 com a chegada ao RG3 do Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Pedro Sardinha, que presidirá à cerimónia.

10 minutos depois, às 15 horas, será feita a continência das Forças em Parada ao Comandante da Zona Militar da Madeira, integração do Estandarte Nacional, entrega do diploma ao Instruendo melhor classificado e leitura dos Deveres Militares. Seguir-se-á o Juramento de Bandeira e a alocução do Comandante da Zona Militar da Madeira.