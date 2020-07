RG3 realiza amanhã sessão de demonstração de ruídos

No âmbito das actividades de formação do Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, que recentemente juraram Bandeira, o Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3) vai realizar, amanhã, dia 28 de Julho, uma sessão de demonstração de ruídos.

O exercício militar, decorrerá, entre as 20 e as 22 horas, "englobando disparos com diversas armas e rebentamentos", informa um comunicado do Comando da Zona Militar da Madeira.

As actividades decorrerão na carreira de tiro e no campo de futebol do RG3, em São Martinho.

Recorde-se que, na passada sexta-feira, 19 soldados recrutas – entre os quais 5 do sexo feminino - fizeram Juramento de Bandeira no RG3.