Rio diz que "nunca na vida" um Governo que lidere "se colocará nas mãos do Chega"

O líder do PSD afirmou hoje que "nunca na vida" um Governo que lidere se colocará "nas mãos do Chega", mas não rejeitou o apoio parlamentar deste ou outro partido, se depender de propostas coincidentes com as suas.

Em entrevista à TVI, muito centrada na polémica do acordo nos Açores com o Chega que permitiu a viabilização de um Governo liderado pelo PSD, Rui Rio foi questionado se admitia uma solução semelhante a nível nacional.

"Nunca na vida um Governo liderado por mim se colocará nas mãos do Chega, o Chega a exigir tudo o que quer e pode, como está a fazer o PCP ao PS", disse, rejeitando que qualquer partido "dos extremos" possa integrar um executivo social-democrata.

No entanto, questionado se admite um acordo parlamentar com o Chega, o líder do PSD respondeu com outra pergunta: "Se um partido, este ou outros, para votar a favor do programa, pedir aquilo que está perfeitamente coincidente e coerente com o nosso programa, acha que um partido minimamente inteligente recusaria?", dizendo que tal é válido para o Chega, como para o BE ou o PCP.

Ainda assim, Rio admitiu que um acordo nacional com o Chega será mais improvável do que nos Açores, onde considera que o partido liderado por André Ventura pediu "quatro ou cinco pontos inócuos".

"Não, acho que vai ser muito difícil e o Chega vai estar tentado a pedir coisas que são absolutamente inaceitáveis", vaticinou.

Rui Rio considerou que hoje o Chega é uma "federação de descontentes", que existe "pela negativa", mas admitiu que daqui a dois anos possa ter evoluído.

"Pode unir-se pela positiva ou até pode ter desaparecido, é uma probabilidade forte, demos tempo ao tempo", disse.