Tome nota da agenda desta quinta-feira, 23 de Julho

- Reunião da 3.ª Comissão Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, terá lugar pelas 11 horas, na Assembleia Legislativa Regional.

- Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Santa Cruz irá realizar-se, pelas 14h30, através de vídeoconferência, via Skipe.

- Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 15 horas, para continuar a debater o Orçamento Suplementar da Região.

- Conselho de Governo Regional reúne-se na Quinta Vigia.

- Segundo dia do ‘IX Encontro ‘Triângulo Estratégico: América Latina - Europa – África’, promovido pelo IPDAL - Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas, decorre, em formato ‘webinar’ (via Zoom), entre as 17 e 19 horas.