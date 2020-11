CMF investe 224 mil euros em nova acessibilidade em Santo António

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o Vereador com o pelouro das Obras Públicas no concelho, Rúben Abreu, visitaram as obras em curso na nova acessibilidade à Entrada 84 do Caminho do Curral Velho, na freguesia de Santo António, que representam um investimento municipal de 224 mil euros.

Miguel Silva Gouveia sublinha que "o trabalho da CMF no terreno é quotidiano e esta é mais uma acessibilidade que lançámos nesta fase economicamente difícil, e que vai beneficiar a qualidade de vida de cerca de duas dezenas de famílias, que a reivindicavam há largos anos. A redução das assimetrias no que diz respeito às infraestruturas municipais e o melhoramento do bem-estar nas Zonas Altas do Funchal são políticas firmes deste Executivo e continuaremos, pois, a fazer as obras que nunca ninguém fez.”

A abertura deste novo arruamento na freguesia de Santo António terá como principal objetivo permitir o acesso automóvel aos moradores e proprietários dos terrenos adjacentes ao atual acesso pedonal, e Presidente reforça que "o volume de investimentos nas zonas altas do concelho ao longo dos últimos anos não tem paralelo. Este Executivo definiu como objetivo estratégico a redução das assimetrias no concelho, com vista a promover um desenvolvimento mais harmonioso do nosso território e a melhoria da qualidade de vida das populações, e os resultados estão à vista de todos."

Recorde-se que, no corrente mandato, a Autarquia já executou outra obra de particular importância para a população residente no Curral Velho, a qual incidiu no vale entre os sítios do Curral Velho, do Pomar do Miradouro e do Lombo dos Aguiares, consistindo no lançamento de uma rede de drenagem de águas residuais com uma extensão total de 1480 metros, num investimento municipal que ascendeu, no final de 2018, a 152 mil euros.

"Este ano, as dificuldades têm sido mais que muitas, sendo preciso lembrar que, além da crise pandémica, tivemos pela primeira vez um Orçamento Municipal chumbado pelo PSD e pelo CDS em Assembleia Municipal, partidos que procuraram, com propósitos estritamente políticos, coartar o desenvolvimento do concelho. No entanto, o compromisso de quem governa a cidade é com os cidadãos e, mesmo com todas as condicionantes e as despesas imprevistas, gerimos mais uma vez com eficiência e responsabilidade os recursos disponíveis, e conseguimos avançar com esta importante obra de proximidade”, acrescenta.

“Acreditamos que obras públicas com sentido, orientadas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, terão um papel decisivo no sentido de debelar a crise, protegendo empregos, garantindo a dignidade social e promovendo a prosperidade do tecido empresarial, e é isso que continuaremos a promover, das obras mais pequenas às maiores”, conclui o autarca.