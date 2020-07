Saiba quais os números que marcam esta quinta-feira, 23 de Julho

21

Realizou-se, esta quinta-feira, 23 de Julho, em cinco estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira, o Exame Final Nacional de Literatura Portuguesa (11.º ano de escolaridade), do Ensino Secundário. Estiveram presentes 21 dos 25 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 84%.

20

A área de acampamento no Parque Ecológico do Funchal reabre ao público na próxima segunda-feira, 27 de Julho, podendo as autorizações ser requeridas a partir de hoje. A capacidade fica limitada a 20 tendas

48 mil

Cerca de 48 mil clientes da Empresa de Electricidade da Madeira tiveram um aumento médio de consumo superior a 40%, face aos meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2019.

3

O Governo Regional autorizou a celebração de três contratos-programa com as Casas da Madeira de Coimbra, do Norte e dos Açores, com o objectivo de definir o processo de cooperação financeira para o apoio à gestão e comparticipação das suas despesas de funcionamento em 2020.

321 mil

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, visitou as obras de execução da nova acessibilidade no Sítio da Cova, em São Roque, com ligação à Estrada Comandante Camacho de Freitas. Este é um investimento municipal de 321 mil euros.