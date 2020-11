Idalino Vasconcelos garante que procurou resolver Porto Santo Verde

Idalino Vasconcelos garante que a Câmara Municipal do Porto Santo tem trabalhado para pôr fim ao problema da empresa Municipal Porto Santo Verde. Ontem o presidente da Câmara não respondeu, mas hoje, numa reacção à notícia que faz manchete do DIÁRIO, revelou que o caso está agora nos tribunais.

“Relativamente à situação da Porto Santo Verde, cumpre informar que tudo fizemos para resolver esta situação em conjunto com o administrador liquidatário, e disponibilizamo-nos em conjunto com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS), para resolver esta situação”, começa por dizer o autarca, num pequeno texto enviado sobre o tema. Segundo Idalino Vasconcelos, o liquidatário “não conseguiu realizar a liquidação e não procedeu em conformidade com as deliberações tomadas pela Câmara Municipal (30/10/2018 e 14/11/2018) e pela SDPS, em Assembleia Geral da Porto Santo Verde, 18/12/2018 e na sequência da informação à Assembleia Municipal”. Mais acrescente, que nessa altura, um fornecedor pediu a insolvência da empresa “e agora o processo irá seguir os seus trâmites judiciais”.

“Continuamos a estar disponíveis para resolver esta situação dentro do quadro legal existente", garante o presidente da Câmara na mesma nota.