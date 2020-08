Santa Cruz investe 400 mil euros em obras

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou, hoje, na reunião de Câmara, que a autarquia vai lançar no terreno, já no início de Setembro, obras no valor global de 400 mil euros.

Um investimento que será canalizado para a repavimentação de estradas e construção de passeios nas freguesias de Santa Cruz e Caniço, nomeadamente a repavimentação da Rua do Cano e Rua Nova do Janeiro, em Santa Cruz , a repavimentação de diversos Arruamentos ao Sítio de São Sebastião, a repavimentação da Rua dos Moinhos, a construção de passeios na Estrada João Gonçalves Zarco, no Caniço, e a execução de passeio à Rua do Bom Jesus, em Santa Cruz.

Outros processos para outras obras estão já a ser tratados, como a Estrada dos Moinhos, na Assomada, a Estrada do Serralhal, a Estrada da Figueirinhas, nas Eiras, a remodelação da rede de água potável nos Barreiros, que terá grande influências nos constrangimentos que hoje se fazem sentir no abastecimento de água na Assomada e Mãe de Deus.

Em andamento está, também,segundo o Autarca, o lançamento de concurso para a intervenção no Largo da Achada, bem como para a remodelação do Quartel dos Bombeiros, na Camacha.

Filipe Sousa anunciou ainda a entrega ao Governo Regional de uma série de dossiers que vão assumir como caderno reivindicativo para que alguns dos projectos estruturantes da autarquia encontrem eco nos programas de fundos europeus que a Região vai receber em virtude das negociações de reforço das verbas europeias pós COVID-19.

Em causa estão os “investimentos em curso nas perdas de água, na eficiência energética e na criação de faixas de segurança ao longo de vários caminhos municipais”, referiu o Autarca.