IPMA mantém previsão de “precipitação intensa” até segunda-feira

A última actualização da previsão mantém que “a tempestade tropical Theta, que deverá passar a tempestade pós-tropical no dia 16 (segunda-feira), irá influenciar o estado do tempo no arquipélago da Madeira entre sábado (dia 14) e segunda-feira (dia 16)”.

O IPMA informa ainda “que às 15:00 UTC do dia 14 de novembro, o centro da tempestade tropical Theta, localizava-se em 32°N e 21°W, com um valor mínimo de pressão no seu centro de 1002hPa, centrada a Sul-Sueste (SSE) do arquipélago dos Açores e em deslocamento para leste/nordeste (ENE). O vento estimado será 35/40 kt”.

Recomenda ainda o acompanhamento da actualização dos avisos meteorológicos nas próximas 48h.

Caso se justifique, este domingo será emitido novo comunicado com o ponto de situação.