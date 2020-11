Câmara de Lobos apresenta ‘Manifesto das Crianças’ a 30 de Novembro

O Município de Câmara de Lobos assinala, a 30 de Novembro, o Dia internacional das Cidades Educadoras com a apresentação do Manifesto das Crianças e de um diálogo virtual, sob o tema ‘O que significa pertencer à cidade de Câmara de Lobos- Cidade Educadora’.

O município de Câmara de Lobos, enquanto membro da Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), inscreve-se na linha de compromisso social com a educação e a qualidade de vida dos seus habitantes.

A comemorar 30 anos de actividade, o programa concebido para dar voz às crianças e jovens, numa perspectiva de pensar o futuro do concelho, aliando a voz experiente dos adultos, envolveu a criação do ‘Manifesto das Crianças’ feito pela crianças do concelho, com a colaboração dos infantários e escolas básicas do 1.º ciclo, e ainda a realização de um diálogo virtual intitulado ‘Câmara de Lobos- Cidade Educadora’.

A sessão virtual contará com a participação do Presidente da Câmara Municipal, Pedro Coelho, da Universidade Sénior, do CAO - Centro de Atividades Ocupacionais e de alunos das escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos e secundária do município.

As comemorações terão início pelas 9h45, na Praça da Autonomia, com o hastear da bandeira, o entoar do hino das Cidades Educadoras, a entrega do ‘Manifesto das Crianças’ e a visita à exposição elaborada com os trabalhos realizados pelas crianças e incluídos no manifesto, encerrando às 15 horas, com a realização do diálogo virtual.

Recorde-se que a Carta das Cidades Educadoras define que a Cidade Educadora é uma cidade que se relaciona com o seu meio envolvente, que aprende, partilha e, por consequência, enriquece a vida dos seus habitantes.