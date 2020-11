Metade dos trabalhadores madeirenses com saúde mental em perigo

Cerca de metade (51,2%) dos madeirenses estão expostos a factores de risco no local de trabalho. É a conclusão de um estudo do Instituto Nacional de Estatística, que faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO. Forte pressão para o cumprimento de prazos ou a sobrecarga de trabalho são alguns dos problemas detectados.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra a notícia de que a Região está a um passo da fase de mitigação da pandemia. O cenário de pandemia activa, em que não é conhecida a origem de todos os casos diagnosticados, está a ser preparado de forma intensa pelas autoridades de saúde.

“Tem faltado solidariedade nacional à Madeira”. Quem o afirma é o candidato presidencial João Ferreira. Em entrevista ao DIÁRIO, o candidato apoiado pelo PCP diz que o Estado deveria intervir no problema da falta de habitação na Região e refere que o cargo de Representante não constitui um empecilho à Autonomia.

Os 190 veículos eléctricos comprados com ajuda de incentivo público e o aviso do deputado Carlos Pereira (PS) à esquerda nacional sobre o Centro Internacional de Negócios são outras notícias em destaque.