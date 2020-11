Portugal vence Chipre e qualifica-se para o Europeu de futebol de sub-21

A selecção portuguesa de futebol de sub-21 qualificou-se hoje para a fase final do Campeonato da Europa de 2021, ao vencer por 2-1 na recepção à congénere de Chipre, no penúltimo jogo do Grupo 7 de apuramento.

No estádio municipal da Bela Vista, em Parchal, Artymatas colocou o Chipre em vantagem, aos dois minutos, mas Gedson Fernandes, de grande penalidade, aos 45+1, e Diogo Queirós, aos 68, viraram o resultado e asseguraram a qualificação antecipada da equipa das 'quinas', na pior das hipóteses, como uma das cinco melhores segundas classificadas.

Portugal, que vai disputar pela nona vez o Europeu, no qual tem como melhor resultado dois segundos lugares (1994 e 2015), discute na quarta-feira a vitória no Grupo 7 frente aos Países Baixos, líderes, com mais três pontos, e também já apurados para a fase final, a realizar na Hungria e na Eslovénia.