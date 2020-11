Presidente do parlamento foi à missa dos pobres e defendeu melhores salários

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participou, hoje, na igreja do Colégio, na missa que assinalou o IV Dia Mundial dos Pobres e que foi presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Segundo uma nota divulgada pelo parlamento, após a missa, José Manuel Rodrigues aproveitou a oportunidade para se manifestar preocupado com a pobreza conjuntural, derivada da pandemia, e com a “pobreza estrutural que se arrasta há décadas” na Região. Nesse sentido, recomendou medidas de apoio, “através de uma política fiscal arrojada, que dê mais poder de compra às famílias, que alivie os impostos sobre a classe média, e através de uma política salarial que conduza a que haja melhores remunerações na nossa sociedade, para que quem trabalha não seja pobre”.

O representante do principal órgão da Autonomia pediu especial atenção “para os mais velhos, com baixas pensões”. O apelo foi dirigido a toda a sociedade: “Se não for possível erradicar a pobreza, pelo menos podemos contribuir para que a pobreza não seja uma fatalidade”. Disse ainda “que nunca como agora fez tanto sentido” assinalar o Dia Mundial do Pobres. “Esta pandemia está a ter efeitos devastadores em todas as economias e em todas as sociedades e também na nossa comunidade regional”. Apesar dos apoios do Governo madeirense, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira avisa que a pandemia vai ter graves consequências nas empresas e nas famílias, desde logo com o aumento do desemprego, com a perda de rendimento, e com o possível agravamento da “pobreza e da exclusão social”. “Todos somos convocados para ajudar cada um daqueles que está em pior situação e que não pode ficar para trás”, acrescentou Rodrigues, que acredita que é possível “sair desta realidade com menos desigualdade social”.

O IV Dia Mundial dos Pobres é uma iniciativa do Papa Francisco, promovida desde 2017, e que pretende colocar a pessoa em situação de pobreza no centro do agir da Igreja.