Ciclone pós-tropical tende a afastar-se gradualmente da Madeira

O IPMA informou hoje que a tempestade tropical Theta enfraqueceu e perdeu as características tropicais, pelo que passou a ciclone pós-tropical, segundo o Centro de Furacões de Miami (NHC).

A meio da tarde (15h) encontrava-se centrado em 31,5°N e 18,2°W, com um valor mínimo de pressão no seu centro de 1010 hPa e a cerca de 160 km a oeste-sudoeste (WSW) do arquipélago da Madeira. Apresentava um deslocamento para norte (N) a uma velocidade de 4 km/h e com um vento máximo estimado de 25 kt.

Neste último comunicado referente à tempestade, adiantava que o ciclone pós-tropical Theta manterá a sua trajectória para norte, afastando-se gradualmente do arquipélago da Madeira, mantendo ainda a sua influência nas próximas 24 a 36 horas, com precipitação forte e persistente e vento por vezes forte.