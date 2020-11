País

24 imagens que mostram um domingo de recolher obrigatório em Portugal

País está em estado de emergência desde 9 de Novembro e até 23 de Novembro

Ver Galeria

Jovens na manifestação Gerações à Rasca protestam contra as medidas tomadas pelo Governo no âmbito do estado de emergência, por entenderem ser desapropriadas, no que toca à sustentabilidade da economia do país, e contraproducentes, para o sector da saúde, esta manhã na Praça do Marquês de Pombal. FOTO MANUEL DE ALMEIDA/LUSA