Itália e Bélgica em vantagem no apuramento na Liga das Nações

Itália e Bélgica colocaram-se hoje em vantagem na luta pelo apuramento para a fase final da Liga das Nações de futebol, enquanto a Inglaterra ficou afastada e a Bósnia-Herzegovina foi despromovida, na quinta jornada.

No Grupo 1 da Liga A, a Itália venceu em casa a Polónia, por 2-0, com golos de Jorginho e Berardi, assumindo a liderança do agrupamento, enquanto a Bélgica, em Heverlee, ficou a ponto da qualificação no Grupo 2, depois de bater a Inglaterra, também por 2-0, com Tielemans e Mertens a resolverem a partida na primeira parte e com Vertonghen, defesa do Benfica, a titular.

Os ingleses, finalistas da primeira edição, tal como Portugal, que conquistou o título, estão afastados da fase final, no dia em que a Bósnia Herzegovina, no grupo 1, foi despromovida à Liga B, após perder por 3-1 nos Países Baixos, finalistas em 2019, que ainda estão na luta pelo apuramento.

Após a quinta jornada, a França, atual campeã mundial, é a única equipa que carimbou um lugar na 'final four', à custa da seleção portuguesa, no Grupo 3, enquanto Itália, Bélgica e Alemanha estão em boa posição, com apenas um ronda por disputar.

Na Liga B, a Escócia falhou a possibilidade de garantir a subida, depois de perder na Eslováquia, por 1-0, e ficou apenas com um ponto de vantagem sobre a República Checa, segunda classificada, que bateu em casa Israel (1-0), no Grupo 2.

País de Gales, que bateu em casa a Irlanda, por 1-0, e Finlândia, que foi à Bulgária vencer por 2-1, vão decidir a subida de divisão na última ronda no Grupo 4, com os galeses a terem um ponto de vantagem sobre os finlandeses.

Mais complicadas estão as contas no Grupo 3, com Rússia (oito pontos), Hungria (oito) e Turquia (seis) a entrarem na derradeira ronda com possibilidades de apuramento, enquanto a Sérvia (três) pode ainda fugir à despromoção.

Quanto à Liga C, a Estónia caiu para a 'quarta divisão' europeia, depois de perder na Macedónia do Norte (2-1), com Ristovski, do Sporting, a titular na seleção da casa, enquanto Sporar foi suplente utilizado (entrou aos 68 minutos) no triunfo caseiro da Eslovénia sobre o Kosovo (2-1).