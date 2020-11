Incêndio numa garagem no Lombo do Galo

Um incêndio numa garagem de uma moradia, no Lombo do Galo, nas zonas altas da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, obrigou há instante a intervenção dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, comparecendo no local do incidente com três viaturas e vários operacionais. Os agentes da PSP também estão a controlar o trânsito. Desconhece-se, para já, as razões deste incêndio.