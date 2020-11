Cruzeiro que passou pela Madeira tem cinco pessoas infectadas a bordo

É um duro revés para a indústria dos cruzeiros. O 'Sea Dream 1', paquete que passou pelo Porto do Funchal a 24 de Outubro, numa escala que durou pouco mais de seis horas, tem neste momento cinco pessoas infectadas a bordo depois de um surto de covid-19 ter sido detectado entre passageiros, avança a CNN.

Ancorado em Barbados, nas Caraíbas, desde quarta-feira, o 'Sea Dream 1' tem neste momento 53 passageiros e 66 tripulantes a bordo. A estação televisiva norte-americana refere que a companhia já reagiu em comunicado e menciona que todos os hóspedes e tripulantes estão em quarentena nos seus quartos.

"A equipa médica do navio testou todos os membros da tripulação e todos os testes deram negativos. A 'Sea Dream' está actualmente a testar novamente todos os hóspedes", pode ler-se no comunicado da companhia. Os funcionários da empresa aguardam neste momento aprovação do governo de Barbados para desembarcar.

Recorde-se que aquando da passagem deste navio de cruzeiro pela Madeira, o Governo Regional não permitiu que os seus 27 passageiros desembarcassem no Porto do Funchal. Apenas quatro, que tinham o arquipélago como destino final, foram autorizados a sair do 'Sea Dream 1'.

"Não é um grande desenvolvimento para a indústria de cruzeiros"

Gene Sloan, jornalista especializado na área dos cruzeiros e viagens, que se encontra no navio, relatou à CNN que tudo começou quando o capitão informou os passageiros sobre o teste positivo preliminar no sistema de intercomunicação do 'Sea Dream 1' pouco antes da hora do almoço na quarta-feira.

Os passageiros foram então instruídos a regressar às suas cabines e permanecer isolados. "Não é um grande desenvolvimento para a indústria de cruzeiros", disse Sloan, salientando que "a esperança" era a de que "os testes rigorosos que a 'Sea Dream' estava a fazer mantivessem a covid fora do navio".

A 'Sea Dream' também testou passageiros com quatro dias de viagem (...) estávamos programados para ser testados novamente hoje [sexta-feira]. Este é um plano de teste mais rigoroso do que aquele que a maioria das linhas discutia para as retomar a actividade. Acho que isto mostra o que vai acontecer. Até que haja uma vacina ou imunidade de grupo este género de situações vão ser normais. A questão é com que frequência e amplitude? Gene Sloan, jornalista especializado na área dos cruzeiros e viagens

Sloan encontra-se entre um punhado de jornalistas e criadores de conteúdos digitais que estão a bordo para documentar a primeira viagem de cruzeiro nas Caraíbas desde que a pandemia encerrou as operações em Março.

A testagem à covid-19 tem sido uma parte integrante dos esforços da 'Sea Dream' para "criar uma bolha negativa de covid-19 a bordo de seus navios". Por isso, os passageiros foram testados antes de viajar para o navio e também antes de embarcar, afirmou o jornalista.