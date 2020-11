Canárias regista número mais baixo de casos activos desde o final de Agosto

Depois dos números divulgados pelas autoridades de saúde espanholas, as Ilhas Canárias assinalaram ontem o menor número de casos activos por covid-19 desde 30 de Agosto. Actualmente, estão 4.246 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no arquipélago, quando no final de Agosto existiam 4.021 quadros clínicos - o melhor registo epidemiológico até agora.

As ilhas detectaram ontem 118 novas infecções e, pelo segundo dia consecutivo, duas novas mortes em Tenerife. As vítimas, duas mulheres de 75 e 84 anos com outras patologias associadas, elevam para 305 o número de pessoas que perderam a vida em Canárias. No total, 14.337 pacientes conseguiram vencer a batalha contra a infecção na Região.

Ainda de acordo com informações da Secretaria de Saúde do Governo Regional, até ao momento foram realizados 529.022 testes de PCR nas Ilhas Canárias. Neste momento, nos hospitais há 236 internados, dos quais 199 em unidades de covid e 37 em unidades de cuidados intensivos. Tenerife sofre a maior pressão sanitária, com 145 pacientes na primeira área hospitalar e 26 na segunda.