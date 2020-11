Sobe para seis o número de infectados no 'Sea Dream 1'

Um casal que viaja no 'Sea Dream 1' desde que o navio saiu de Portsmouth, no sul de Inglaterra, a 19 de Outubro, tem relatado os acontecimentos a bordo da embarcação que se depara, desde quarta-feira, com um surto de covid-19, nas Caraíbas.

Ben e David, que descrevem as suas viagens de cruzeiro através das redes sociais - nomeadamente na página 'Cruise With Ben & David', indicaram esta madrugada que já existem seis casos positivos associados a contactos com o primeiro infectado. Uma das pessoas que contraiu o vírus já teve necessidade de ser hospitalizada.

"Mais um passageiro recebeu resultado positivo no teste rápido do navio. Isso faz com que o total [de infectados] sejam agora seis. Um passageiro foi levado ao hospital e outros quatro apresentam apenas sintomas leves. Esperamos que eles estejam bem. Receberemos os resultados do nosso teste PCR completo realizado pelas autoridades de Barbados amanhã [hoje]", escreve o casal.

Cruzeiro que passou pela Madeira tem cinco pessoas infectadas a bordo 'Sea Dream 1' fez escala no Porto do Funchal a 24 de Outubro e trata-se do primeiro cruzeiro a operar nas Caraíbas desde o início da pandemia

Recorde-se que aquando da passagem deste navio de cruzeiro pela Madeira, o Governo Regional não permitiu que os seus 27 passageiros desembarcassem no Porto do Funchal. Apenas quatro, que tinham o arquipélago como destino final, foram autorizados a sair do 'Sea Dream 1'.