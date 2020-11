Pingo Doce recua e já não vai abrir portas às 6h30

A alteração do horário de funcionamento das grandes superfícies comerciais, em Portugal Continental, não foi autorizada pela Câmara Municipal de Lisboa. A indicação é dada pela SIC Notícias.

O Pingo Doce, que pretendia abrir portas às 6h30, nos próximos fins-de-semana, devido às novas regras de contingência da pandemia, já recuou na decisão.

"A alteração extraordinária de horários comunicada pelo Pingo Doce gerou uma controvérsia nacional que não esperávamos e que não desejámos", admite.

"A intenção do Pingo Doce ao decidir antecipar a abertura da maioria das suas lojas no próximo fim-de-semana era a de contribuir para evitar a concentração de clientes no período da manhã, facilitando o desfasamento das visitas numa altura em que a situação epidemiológica no país aconselha toda a prudência", explica o Pingo Doce.

Por essa razão, "face às múltiplas interpretações, também de implicação política, que têm vindo a ser feitas e veiculadas ao longo das últimas horas e ao nível da discussão pública gerada, o Pingo Doce informa que os horários habituais das suas lojas se manterão inalterados".

De recordar que, devido à covid-19, foram implementadas novas regras em 121 concelhos de Portugal continental, aos sábados e domingos, está proibida a circulação em espaços e vias públicas, entre as 13h e as 5h.