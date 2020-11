Medidas do Governo pretendem combater o desemprego

A importância das medidas do Governo Regional face à pandemia, sobretudo no que diz respeito à manutenção de postos de trabalho foi hoje destacada pelo Grupo Parlamentar do PSD, durante uma reunião com o Conselho Directivo do Instituto do Emprego da Madeira.

Brício Araújo, deputado social-democarta, lembrou que em Fevereiro deste ano, a Madeira apresentava registos muito positivos com a taxa de desemprego mais baixa do país, situação que foi interrompida com a crise provocada pela pandemia.

“Sabemos que a questão do emprego depende transversalmente da situação da economia e o Governo Regional tem actuado em função dessa realidade, e também com medidas específicas de emprego, nas quais tem uma afectação de verbas na ordem dos 57 milhões de euros”, disse o deputado, frisando as dificuldades causadas por uma crise global que afectou sectores fundamentais para a economia da Região.

Salientou, ainda, a atenção do Governo Regional na formação e requalificação de desempregados, que vão ao encontro das novas exigências e necessidades do mercado de trabalho.