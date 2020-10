PCP acusa Governo Regional de não conseguir combater o desemprego

O agravamento da situação económica e social da Região foi hoje debatido pelo PCP e pela União dos Sindicatos da Madeira.

Segundo Ricardo Lume, o aumento dos despedimentos e das não renovações dos contratos a prazo demonstram que os apoios dados pelo Governo Regional “não estão a ter efeito prático” na manutenção dos postos de trabalho.

Recordando os números do Instituto de Emprego da Madeira, relativamente ao mês de Setembro, onde se verifica um aumento de 30% no número de desempregados, relativamente ao período homólogo, o deputado do PCP fala em mais de 4.478 pessoas em situação de desemprego numa região que tem 19.338 trabalhadores inscritos no Instituto de Emprego. “Se a estes somarmos os cerca de 1500 trabalhadores desempregados que estão em formação e são retirados das estatísticas, e os cerca de 800 trabalhadores desempregados que estão neste momento em programas de ocupação, estamos muito próximo das previsões mais catastróficas do Governo Regional” que aponta para 25.500 desempregados até ao final do ano na Madeira.

A situação agrava-se quando apenas 5.000 destes trabalhadores desempregados auferem subsídio de desemprego e milhares de trabalhadores a recibos verdes estão sem remuneração.

Segundo o PCP, os trabalhadores com vínculos precários continuam a ser os que estão mais vulneráveis às situações de desemprego. Uma realidade que preocupa a União dos Sindicatos da Madeira que apela a medidas que garantam a valorização do trabalho e dos trabalhadores e políticas que “passem da propaganda à prática no que diz respeitos à manutenção dos postos de trabalho”.