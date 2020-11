Uma evolução 'Monumental' retratada em 28 imagens

O DIÁRIO vagueia esta quarta-feira pela Estrada Monumental à conta da rubrica digital 'Antes e Depois', que desafia a estabelecer um comparativo de fotos de épocas diferentes.

Ao longo de 30 imagens que aqui apresentamos, a mais antiga remonta a 1887 e pertence ao acervo do Atelier Vicentes. No retrato acima exposto vislumbram-se várias pessoas a caminhar pela estrada e, à direita, o 'Cardwell's Hotel', o seu campo de ténis e a ponte Monumental (actual ponte do Ribeiro Seco).

As longas filas de plátanos mantêm-se, mas os terrenos deram lugar a muitos edifícios, como por exemplo apartamentos, ou centros comerciais.

Estabeleça o comparativo relativamente aos dias de hoje desta que é uma das artérias mais mexidas da baixa funchalense.