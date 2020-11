Falso alarme para incêndio no Amparo

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, há pouco, para um incêndio que teria deflagrado no 4.º andar de um prédio localizado no Amparo.

Por esse motivo, também os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, tendo enviado 4 viaturas para o local. No entanto, as diligências levadas a cabo não confirmaram o alerta de incêndio e as duas corporações regressaram aos respectivos quarteis sem realizarem qualquer intervenção.