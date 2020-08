Montagem de GPS e reconhecimentos para RVM

Decorreu, esta manhã, o processo de montagem dos GPS nas viaturas que os concorrentes da 61.ª edição do Rali Vinho da Madeira (RVM) levam, hoje e amanhã, para o reconhecimento das classificativas.

São dois dias para os habituais reconhecimentos dos troços, que terão de percorrer, em prova, nos próximos dias 7 e 8.

Este ano, são 16 classificativas, divididas pelos dois dias, num total aproximado de 160 quilómetros.

Durante os reconhecimentos, os concorrentes têm de obedecer a um horário estipulado e cumprir as normas previstas no regulamento. Qualquer infracção será analisada pelo Colégio de Comissários Desportivos da prova.

A montagem dos GPS teve lugar na escola Horácio Bento de Gouveia, o novo centro operacional da prova.

Um processo que levou algum tempo, tendo em conta a necessidade, por parte da organização, de explicar o que está previsto para hoje e para os próximos dias, além da obrigatoriedade de adoptar as normas de segurança, no contexto da pandemia de covid-19, nomeadamente a medição da temperatura corporal e desinfecção das mãos com álcool gel, seguindo também o uso obrigatório da máscara e o distanciamento social.