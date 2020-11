PPM solidário com preocupações dos pescadores e armadores

O PPM Madeira mostrou-se solidário com as dificuldades por que passam os pescadores e armadores. A obrigatoriedade de permanecerem em casa depois do regresso do mar ou a falta de trabalho quando o mar está mau, são algumas das preocupações transmitidas esta manhã pelos pescadores que se queixam ainda do preço do pescado, muitas vezes vendido mais barato do que o próprio engodo (isco).

Situações que dificultam a manutenção da embarcação e dos funcionários, já que, segundo os pescadores, os subsídios prometidos em Março ainda não foram disponibilizados.

Todas estas situações preocupam o PPM Madeira já que, se nada for feito, “várias famílias ficarão em breve sem sustento”.