O Grupo Parlamentar realizou uma acção política, em Câmara de Lobos em que destcaou o apoio do Governo Regional aos pescadores e armadores, no âmbito do programa de compensação financeira pela perda de rendimentos, num valor de 1 milhão e 250 mil euros.

Higino Teles, porta-voz do PSD-M nesta iniciativa, salientou que se trata de uma verba que está inscrita no Orçamento Suplementar da Região para 2020, totalmente suportada pelo Governo Regional.

“Esta é uma medida importante e de cariz social, que assume ainda uma maior relevância para os pescadores do peixe espada-preto de Câmara de Lobos, que, além do confinamento exigido a todos os cidadãos em geral, foram

também afetados pela cerca sanitária durante cerca de duas semanas”, afirmou.

Este apoio tem uma compensação base de 438,81 euros por pescador, sendo que, no caso dos armadores tem uma majoração, consoante o tamanho da embarcação.

O prazo da candidatura a esta medida terminou a 15 de Julho, com 95% de adesão dos pescadores e armadores.