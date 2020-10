Pescadores da Madeira começam a receber apoios "nas próximas semanas"

O director regional das Pescas, Rui Fernandes, deslocou-se esta manhã ao Porto de Abrigo do Porto Moniz para se inteirar do acontecimento que marca a actualidade no concelho do Norte da Madeira. Apesar da viagem se ter cingido ao afundamento da embarcação 'Ilha do Sol', a verdade é que foram as críticas de alguns pescadores que motivaram uma explicação do responsável pelo sector.

Em causa está a falta de apoio aos pescadores. Fruto da pandemia, a tutela prometeu e desenvolveu um quadro de sustento financeiro devido à perda de rendimentos resultantes da estagnação do sector. No Porto Moniz, grande parte dos homens que dedicam a sua vida à faina reclamavam que ainda não receberam nada e acrescentaram que até já foram chamados por duas vezes para preencher a documentação, isto porque o prazo da primeira 'chamada', alegadamente, prescreveu.

"É um apoio financeiro que foi decidido pelo Governo Regional devido à pandemia e decidido na condição de se manter a actividade. A falta do abastecimento público de um bem alimentar de primeira necessidade, como é o peixe, levou a que o Governo decidisse criar um apoio financeiro que incentivasse a manutenção da actividade, embora com regras específicas. Essa medida foi implementada e abriu-se um período de candidaturas até 15 de Julho. Portanto, tivemos até essa data a recolher toda a informação”, começou por justificar Rui Fernandes, garantindo que “está a ser feita a avaliação das múltiplas candidaturas apresentadas” e que “muitas já foram aprovadas".

Algumas dezenas de contratos-programa já foram assinados com os armadores e nos próximos dias continuarão a ser feitos. Todos estes procedimentos administrativos são obrigatórios. Estamos na recta final desse processo e as pessoas que estão em condições de receber os apoios vão começar a receber nas próximas semanas. Rui Fernandes, director regional das Pescas

Barco que afundou no Porto Moniz tem 6 toneladas de combustível a bordo Mestre da embarcação falou ao DIÁRIO e explicou o que aconteceu. Presidente da autarquia já serviu comida aos pescadores

Quanto ao afundamento do barco, Rui Fernandes assumiu que se deslocou ao Porto Moniz assim que tomou conhecimento "do que aconteceu durante esta noite" e "enquanto responsável pelas pescas não queria deixar de manifestar" a sua "preocupação com os pescadores".

"Inteirámo-nos da situação em que cada um está. Felizmente, desse ponto de vista, não há situações graves a reportar. Há uma pessoa que está em observação e que foi atendida no Centro de Saúde local, mas que não inspira grandes cuidados. Importa-nos, enquanto entidade responsável, apurar as operações de resgate da embarcação, no sentido de termos a percepção de que não há riscos ambientais acrescidos. Sabemos que a embarcação tem combustível a bordo e é importante que se minimize o risco de contaminação das águas", destacou.

Rui Fernandes assumiu também que “junto do armador e pescadores afectados por este acidente”, a Direcção Regional de Pescas procurará “ajudar tanto quanto for possível, com todos os meios que estejam ao alcance” para que estes profissionais possam “recuperar do acidente e voltem à sua actividade, para puderem sustentar as suas famílias, o que é extremamente importante”.