A Madeira regista hoje, dia 14 de Agosto, um novo caso positivo de infecção por novo cornavírus.

Trata-se, segundo o Boletim diário do IASAÚDE de um viajante identificado na operação de rastreio em curso no aeroporto da Madeira, que foi submetido a análises laboratoriais no local.

Há ainda a reportar a identificação de mais um caso suspeito que se encontra em estudo pelas autoridades de saúde.

"A investigação epidemiológica está em curso", garante o IASAÚDE.

A Região apresenta agora um total cumulativo de 130 casos confirmados de covid-19, 30 dos quais activos.

Os 30 casos activos consistem em 27 casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 3 casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 25 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 2 no domicílio respectivo, 2 encontram-se hospitalizadas na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19 e 1 permanece na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada.

À data, 1.9176 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, sendo 7.946 destas pessoas estão em vigilância activa.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 10976, mais 37 chamadas nas últimas 24 horas.

Já o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE, IP-RAM (291 212 399) é agora de 1.911, com 167 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto.

Relativamente aos testes para despiste de COVID-19 realizados na RAM, assinala-se que até ao fim do dia 13/08/2020, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, foram processadas 5.8311 amostras para teste de PCR.

• No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 28.406 colheitas para teste à covid-19 realizadas (até às 17 horas do dia de hoje).