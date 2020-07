Encontro Mensal dos Militares do Ultramar realiza-se a 2 de Agosto no Porto Moniz

Depois do último dos Encontros Mensais dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (EMMMSU), que decorreu na Igreja da Camacha, no passado dia 5 de Junho, os ex-combatentes passaram a reunir-se no 1º. domingo de cada mês.

Assim, o 28.º Encontro dos EMMMSU terá lugar no dia 02 de Agosto, no Porto Moniz.

Os antigos militares naturais da Madeira e seus familiares estão, assim, convidados a participar nesta "homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar(1961-1975)", realça um comunicado assinado pelo Coronel Capelão, padre António Francisco Gonçalves Simões.

Neste encontro estão também incluídos os militares que serviram na Índia.(1954-1961).

Aqueles desejem participar neste evento devem confirmar a sua presença e/ou das suas famílias, até o dia 30 de Julho, através do número 968 041 678.

A organização destaca ainda, no âmbito das medidas de contingência impostas pela covid-19, que tudo fará "para estar em sintonia com as regras impostas pela Direcção Geral de Saúde e orientações do Governo Regional", pelo que todos os participantes usarão máscara de protecção.

Programa do 28.º Encontro dos EMMMSU

08h45 - Partida de autocarro de Machico, para transportar os militares de Machico e Santa Cruz.

09h - Partida de autocarro da Avenida do Mar, no Funchal, (Junto da GNR) para transportar os militares e familiares que não têm transporte particular.

12h - Missa na Igreja Matriz do Porto Moniz;

13h15 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar, no Adro da Igreja;

13h30 - Almoço – Convívio no restaurante 'O Cachalote'.