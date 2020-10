Confraria Enogastronómica da Madeira realiza encontro mensal no Porto Santo

A CEM – Confraria Enogastronómica da Madeira desloca-se ao Porto Santo no próximo sábado 31 de Outubro, para realização do seu encontro cultural enogastronómico mensal. O convívio está marcado para as 13 horas, na Quinta da Tamargueira, tendo como prato principal o Coelho do Porto Santo à Caçador.

Uma iguaria considerada uma das Sete Maravilhas da Gastronomia de Portugal tendo vencido, em 2011, as Sete Maravilhas da Gastronomia como o melhor prato de caça.

Para além do coelho, o prato faz-se com segurelha, alecrim, salva, cebola da Madeira, alho seco da Madeira, vinho caseiro da Madeira, vinagre de vinho caseiro da Madeira, sal e pimenta da terra.

Esta iniciativa realiza-se em plena época venatória, que arrancou na Região a 4 de Outubro, sendo uma boa ocasião para visitar a Ilha Dourada e desfrutar ‘in loco’ desta e de outras propostas inseridas no II Festival Gastronómico da Caça e da Pesca que ocorre em diversos espaços até 1 de Novembro, organizado pela Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo (AICTS).