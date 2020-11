CDS propõe medidas para reforçar segurança no Bairro do Hospital

Uma comitiva do CDS-PP Madeira, representante da Concelhia do Funchal, visitou, este sábado (1 de Novembro), o Bairro do Hospital.

"Nesta visita constatou-se, mais uma vez, uma grande insegurança por parte dos residentes deste bairro tutelado pela Câmara Municipal do Funchal", afirmou o líder da Bancada Municipal do CDS, Gonçalo Pimenta.

Neste sentido, a Concelhia do CDS do Funchal vai propor, já na próxima quinta-feira, através da vereadora Ana Cristina Monteiro, algumas medidas "com o propósito de proteger os cidadãos deste Bairro do Hospital", nomeadamente: luzes de presença na entrada dos blocos, durante a noite, e um controlo na área de videovigilância.

Esta última, proposta ressalvam os centristas, "é um investimento que a Câmara pretende fazer e bem, nas principais artérias do Funchal". Todavia, "no entender do CDS, esta é uma medida que tem que ser estendida aos bairros sociais tutelados pela Sociohabitafunchal".

"O que o CDS pretende é que haja um processo de monitorização permanente de videovigilância para que se possam evitar algumas situações de tráfico de droga e estupefacientes nesses mesmos bairros".

Numa outra nota, o CDS irá também apresentar ao executivo municipal uma proposta relacionada com a manutenção dos Bairros Sociais da cidade do Funchal, tutelados pela Sociohabita.

"Verificamos, ano após ano, que o município socialista promete mundos e fundos, no que se refere à manutenção dos parques habitacionais, mas o que se tem verificado é que essa manutenção não é feita".

Desta feita, o CDS vai propor "uma medida que vai de encontro aos munícipes que pagam rendas desses mesmos espaços à Sociohabita". "A título de exemplo, criarmos um fundo de reserva, por via daquilo que os inquilinos pagam à Sociohabitafunchal e que deverá ser utilizado somente para a manutenção dos parques habitacionais geridos pela mesma", clarifica Gonçalo Pimenta.